Bodrum açıklarında 15'i çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 15'i çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-1) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen ile beraberinde 15 çocuk kurtarıldı. Karaya çıkarılan 15'i çocuk 29 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA