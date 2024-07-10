Bodrum açıklarında 12'si çocuk 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 12'si çocuk 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen ile beraberindeki 12 çocuk kurtarıldı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA