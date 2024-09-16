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Bodrum Açıklarında 102 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında tespit edilen 3 lastik botta 50'si çocuk olmak üzere toplam 102 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen bir göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 3 lastik botta 50'si çocuk 102 düzensiz göçmen yakalandı. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki bir düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik mobil radarı Bodrum açıklarında farklı zamanlarda 3 ayrı lastik bot tespit etti. Ekiplerce durdurulan 3 botta 50'si çocuk 102 düzensiz göçmen yakalandı. Bodrum açıklarındaki diğer olayda ise Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 1 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uluslararası İlişkiler Sahil Güvenlik İnsan Hakları Yunanistan Güvenlik 3-sayfa Göçmen Bodrum Dünya Çocuk

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