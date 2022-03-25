Bodrum'a uyuşturucu ile girerken yakalandılar - Haberler

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Bodrum'a uyuşturucu ile girerken yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bodrum'a uyuşturucu ile girerken yakalandılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 100 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 100 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir operasyona daha imza attı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar çerçevesinde ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan Narkotik Grup Amirliği ekipleri, plakası tespit edilen aracı Bodrum girişinde durdurdu. Aracta yapılan adli aramada, 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, araçtaki M.T. ve İ.T. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları suçlamasıyla adli makamların karşısına çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Bodrum'a uyuşturucu ile girerken yakalandılar

Bodrum'a uyuşturucu ile girerken yakalandılar

Bodrum'a uyuşturucu ile girerken yakalandılar

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Narkotik, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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