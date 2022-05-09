Bodrum'a uyuşturucu ile girerken yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'a uyuşturucu ile girerken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bodrum'a uyuşturucu ile girerken yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesine 200 gram uyuşturucu ile girmeye çalışan şüpheli, narkotik ekiplerinden kaçamadı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesine 200 gram uyuşturucu ile girmeye çalışan şüpheli, narkotik ekiplerinden kaçamadı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir operasyona daha imza attı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan Narkotik Grup Amirliği ekipleri şüpheli aracı ilçe girişinde durdurdu. Araçta yapılan adli aramada net 200 gr metamefamin maddesi ele geçirildi. Narkotik polisi tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan Y.C. adlı şüphelinin ifade işlemlerinin ardından adli makamların karşısına çıkarılacağı bildirildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Narkotik, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title