BMW Marka Araçları Soyarak Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

BMW marka araçları böyle soydular

BMW marka araçtan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da BMW marka araçlardan konsol hırsızlığı yapan 2 şüpheli polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla Esenyurt'ta yakalandı. Hırsızlık anları ise saniye saniye çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bağcılar'da 2, Beylikdüzü'nde 2, Büyükçekmece'de 1, Avcılar'da 1, Güngören'de 1 olmak üzere BMW marka araçlardan toplam 7 konsol hırsızlığı yapan 2 şüpheli polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla Esenyurt'ta yakalandı. BMW marka araçlardan konsol ve plaka çalan şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Ekipler tarafından bir aracın içinde yakalanan Fikret G. ve H.Y.'nin ayrıca Avcılar'da 1 plaka hırsızlığı yaptığı belirlendi. Yakalanan şüpheli Fikret G.'nin 42 suç kaydı, 31 aranması ve 6 yıl kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. Şüpheliler incelemelerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.