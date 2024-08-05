BM, UNRWA personeline işten çıkarma kararı aldı

Birleşmiş Milletler İç Gözetim Dairesi (OIOS), Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı 9 personelin 7 Ekim olaylarına karışmış olabileceğini ve işlerine son verileceğini açıkladı.

İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personelinin 7 Ekim olaylarına karıştığına dair iddialarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Birleşmiş Milletler İç Gözetim Dairesi (OIOS), ilk bulguları paylaştı. OIOS, 19 UNRWA personelinin 7 Ekim olaylarına karıştığı iddiasıyla başlatılan soruşturmasını tamamladığın ifade ederek, 9 personelin 7 Ekim olaylarına karışmış olabileceğini ve işlerine son verileceğini açıkladı.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, söz konusu 9 kişi hakkında elde edilen kanıtların 7 Ekim olaylarına karışmış olabilecekleri sonucuna varmak için yeterli olduğunu belirterek, "Bir davada, OIOS tarafından personelin olaya karıştığı iddialarını destekleyecek hiçbir kanıt elde edilemedi, diğer dokuz davada ise OIOS tarafından elde edilen kanıtlar personelin olaya karıştığını desteklemek için yetersizdi" dedi.

Söz konusu 9 kişinin tamamının erkek olduğunu söyleyen Haq, 9 personelin ne yapmış olabileceklerine dair ayrıntı vermezken, "Bizim için saldırılara herhangi bir katılım, Filistin halkı adına yapmamız gereken işlere büyük bir ihanettir" dedi.

BM tarafından söz konusu soruşturma, İsrail'in 12 UNRWA personelinin 7 Ekim olaylarına karıştığını iddia etmesinin ardından başlatılmıştı. İsrail'in iddiasının ardından en büyük bağışçı konumundaki ABD dahil 16 üye ülke, UNRWA'ya sağladığı fonları askıya almış veya durdurmuştu.

Öte yandan UNRWA, 13 bini Gazze'de olmak üzere 32 bin kişiyi istihdam ediyor. - NEW YORK