BM: "Ukrayna'da savaşın başlangıcından bu yana bin 900'den fazla sivil öldü" - Haberler

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BM: "Ukrayna'da savaşın başlangıcından bu yana bin 900'den fazla sivil öldü"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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BM: 'Ukrayna'da savaşın başlangıcından bu yana bin 900'den fazla sivil öldü'

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından beri bin 900'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Rusya- Ukrayna savaşının başlangıcından beri bin 900'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, sivil can kayıpları da artıyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından yapılan açıklamada, 24 Şubat-14 Nisan tarihleri arasında hayatını kaybeden bin 982 kişiden 162'sinin çocuk olduğu ve 256'sı çocuk toplam 2 bin 651 kişinin de yaralandığı belirtildi. Gerçek rakamların çok daha yüksek olabileceği konusunda uyarılarda bulunan OHCHR, ölüm ve yaralanmaların en fazla hava saldırılarından kaynaklandığını ifade etti. - NEW YORK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Haberler

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