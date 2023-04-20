BM'den Sudan'da Ramazan Bayramı'nda ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'daki taraflara Ramazan Bayramı'nda 3 gün ateşkes ilan etmesi çağrısında bulundu.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar sürerken, Birleşmiş Milletler (BM) taraflara Ramazan Bayram'ında ateşkes çağrısında bulundu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada, "Çatışma bölgelerinde mahsur kalan sivillerin kaçmasına ve tedavi, yiyecek ve diğer gerekli malzemelerin sağlanmasına izin vermek için Ramazan Bayramı münasebetiyle en az üç gün sürecek bir ateşkes çağrısında bulunuyorum. Çatışmalara ara vermenin ve kalıcı ateşkesin yolunu açmanın ilk adımı bu olsa gerek" dedi.

Söz konusu ateşkes için elinden geleni yaptığını aktaran Guterres, sivil ölümleri, korkunç insani durum ve çatışmaların daha da şiddetlenmesinden derin endişe duyduğunu açıkladı.

Çatışmalarda 330 kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, çatışmalarda şuana kadar 330 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 200 kişinin ise yaralandığını ifade etmişti. Sağlık merkezlerine ve sivillere yönelik saldırıları kınadığını ifade eden Ghebreyesus, tek çözümün barış olduğunu söylemişti.

Ordu ve RSF arasında yardımların ulaştırılması ve tahliyeler için ilk kez 18 Nisan'da 24 saatlik ateşkes ilan edilmiş, ancak her iki taraf da ateşkesi ihlal etmişti. Dün yerel saatle 18.00'de ikinci kez 24 saatlik ateşkes kararı verilmiş, taraflar ateşkese uyacaklarını açıklamıştı.

Sudan'da 15 Nisan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı. El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF'nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF'nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor. - NEW YORK