BM'den Gazze'deki Yerinden Edilmelerle İlgili Endişe Verici Rapor

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Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, İsrail ordusunun ateşkesi bozmasının ardından Gazze'de 142 bin Filistinlinin yerinden edildiğini açıkladı. İnsanlar yiyecek ve barınma ihtiyacını karşılayamadan sokaklarda kalıyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail ordusunun ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 142 bin Filistinlinin yerinden edildiğini açıkladı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in yeniden başlattığı saldırılar nedeniyle 18-23 Mart arasında 142 binden fazla Filistinlinin zorla yerinden edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sadece birkaç kişisel eşyayla kaçan birçok insan, yiyecek, içme suyu ve barınma ihtiyaçlarını karşılayamadan sokaklarda kalıyor" ifadeleri kullanıldı. Filistinlilerin bulunduğu bölgeyi terk etmesinin, İsrail'in tahliye emirleri ile evleri ve kamu altyapısını yıkmasından kaynaklandığı aktarıldı. İsrail'in ayrıca 2 Mart'tan bu yana (3 haftadan fazla bir süredir) Gazze'ye insani yardım ve diğer malzemelerin girişine izin vermediği vurgulandı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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