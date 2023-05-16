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Bizans ve roma dönemine ait Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Bizans ve roma dönemine ait Tarihi Eserler Ele Geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan çalışmalarda; Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan çalışmalarda; Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda; Talas İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü'nce Y.T.'nin Kiçiköy Mahallesi'nde bulunan iki adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda; Bizans ve Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 14 adet yüzük, 21 adet çeşitli boyut ve şekillerde obje, 47 adet sikke ve 1 adet bilezik ele geçirildi.

Y.T. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri Roma 3. Sayfa Haberler

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