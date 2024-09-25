Bitlis'teki 4.5 Büyüklüğündeki Deprem Van'da Hissedildi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Özellikle Van'da deprem anında birçok kişi sarsıntıyı hissetti. Yetkililerden depremle ilgili hemen bir açıklama yapıldı ve halkın paniğe kapılmaması için uyarılar yapıldı.
Bitlis'teki deprem Van'da da hissedildi
VAN Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bitlis'teki deprem Van'da da hissedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa