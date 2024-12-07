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Bitlis'te Zincirleme Trafik Kazasında 33 Yaralı

Bitlis'te Zincirleme Trafik Kazasında 33 Yaralı
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Bitlis-Tatvan karayolunda 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 33 kişi yaralandı. Dron ile havadan görüntülenen kazanın yaşandığı alandaki araçların kaldırılma çalışmaları devam ediyor.

Bitlis- Tatvan karayolunda 33 kişinin yalanmasıyla sonuçlanan zincirleme kazanın yaşandığı alan dron ile havadan görüntülendi.

Rahva mevkiinde sabah saatlerinde 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 33 kişi yaralanmıştı. Yaralıların Tatvan ve Bitlis'teki hastanelerde tedavisi sürerken, kazaya karışan araçların kaza yerinden kaldırılma çalışmaları ise sürüyor. Yoğun sis ve buzlanmanın nedeniyle kazaların yaşadığı Rahva bölgesindeki son durum ve araçların kaldırılma çalışmaları dronla havadan görüntülendi. Sisin yavaş yavaş dağılmaya başladığı bölgedeki olayın boyutu sisin dağılmasıyla daha net görülmeye başladı. Yol kenarına savrulan araçlar vinçler yardımıyla tek tek bölgeden alınmaya başladı. Ekiplerinin bölgedeki kontrollü çalışmaları devam ederken, bölgedeki yoğun sisin yoğunluğu dron kamerasına yansıdı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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