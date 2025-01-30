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Bitlis'te Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bitlis'te Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Bitlis'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 yaralının durumu ciddiyetini korurken, 2'sinin durumu iyi.

Bitlis'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Hüsrevpaşa Mahallesi Vali Konağı önünde meydana geldi. 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 1'i bebek olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. 4 yaralıdan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu, 2 yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapanırken, kaza yapan araçların çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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