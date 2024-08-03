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Bitlis'te Yunus Polis Ekipleri Asayiş ve Trafik Denetimi Gerçekleştirdi

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Bitlis'te Yunus polis ekipleri tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik 5 ilçede 10 noktada asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sırasında çocuklara hediyeler verilip motora bindirildi.

Bitlis'te Yunus polis ekipleri tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik 5 ilçede 10 noktada asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde ilçe emniyet müdürlükleri ve Yunus polis ekipleri tarafından Bitlis merkez, Tatvan, Adilcevaz, Ahlat ve Güroymak'ta denetim yapıldı. Yapılan denetimler esnasında vatandaşlar Yunus polislere yoğun ilgi gösterirken, çocuklara da hediyeler verilip motora bindirildi. Denetim kapsamında Yunus polis ekipleri, şüpheli görülen şahısları durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü yaptı. Denetim yapıldığı sırada Yunus polisler, kullandıkları motosiklete binmek isteyen küçük çocukları kırmayarak sevindirdi. Ayrıca ekipler çocuklara polis arabası ve oyuncak bebek hediye etti. Çocuklar ise bu mutluluğu yaşatan ekiplere teşekkür ettiler. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

trafik Bitlis Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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