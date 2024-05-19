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Bitlis'te yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: 5 yaralı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü, dereye yuvarlanarak 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün dereye yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Tatvan- Van kara yolunun 15. Kilometresinde meydana geldi. Tatvan'dan Van'a doğru gelen bir yolcu firmasına ait otobüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye yuvarlandı. İçerisinde 22 yolcu bulunan otobüs için bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir ve Tatvan İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yolculardan 5'i ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılırken, diğerleri ise olay yerinde gerekli müdahaleleri yapıldı. Kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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