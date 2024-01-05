Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar mahsur kaldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Panor Dağı bölgesinde araçlar mahsur kaldı.

Tatvan-Hizan kara yolunda aniden bastıran tipi ve yoğun kar yağışından dolayı Panor Dağı bölgesinde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu yolda bazı araçlar mahsur kalırken, jandarma ekipleri de kontrollü bir şekilde araçların geçişine izin veriyor.

Yolda mahsur kaldıklarını söyleyen Enes Tarlan, "İşimiz nedeniyle Tatvan'dan Hizan'a gidiyorduk, maalesef ki yolda kaldık. Yetkililerden yardım talep ettik, onları bekliyoruz. Aracımız kara saplandı ve muhtemelen geri döneceğiz" dedi.

Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik ise vatandaşları kış tedbirlerinin alınması konusunda uyardı. - BİTLİS