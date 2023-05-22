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Bitlis'te yıldırım düştü: 20 koyun telef oldu

Bitlis'te yıldırım düştü: 20 koyun telef oldu

3. Sayfa Haberleri

Bitlis'te yıldırım düştü: 20 koyun telef oldu Bitlis'in Güroymak ilçesinde sürünün arasına yıldırım düşmesi sonucu 20 koyun telef olurken, koyunları otlatan şahıs ise ölümden döndü.

Bitlis'te yıldırım düştü: 20 koyun telef oldu

BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçesinde sürünün arasına yıldırım düşmesi sonucu 20 koyun telef olurken, koyunları otlatan şahıs ise ölümden döndü.

Alınan bilgilere göre olay, dün öğle saatlerinde Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinin Nemrut Dağı eteklerinde yaşandı. Son birkaç gündür şiddetli sağanağın etkisi altında olan kentte, yaylada bulunan koyun sürüsünün arasına yıldırım düştü. İhsan Ulu'ya ait sürünün arasına yıldırım düşmesi sonucu 20 koyun telef oldu. Sürüyü otlatan sahipleri ise olayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Yaşanan olayda ölümden döndüklerini belirten sürü sahibi İhsan Ulu, olayda 20 koyununun telef olduğunu ve bazı koyunlarının ise yaralandığını ifade etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güroymak Bitlis 3. Sayfa Haberler

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