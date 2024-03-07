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Bitlis'te Yıldırım Düşen Ev Yanarak Küle Döndü

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir ev, üzerine düşen yıldırım sonucu yanarak kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi ailesini güvenli bir yere götürdüğünü belirtti.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde üzerine yıldırım düşen ev yanarak küle döndü.

Alınan bilgilere göre olay, Süphan Dağı eteklerinde bulunan 2 bin 317 rakımlı Kışkılı köyünde meydana geldi. Sabaha karşı Nesim Baytar isimli şahsın evine yağışla birlikte yıldırım düştü. Yıldırım sesi ve yanık kokusuyla uyanan Baytar, aile fertlerini kısa sürede evden çıkartırken, ev ise yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi Nesim Baytar, yıldırım düşmesiyle birlikte evin salonunda yanık korkusunu fark ettiğini belirterek, "Ailemi abimin evine götürdüm. Havanın yağışlı olması nedeniyle hiçbir müdahale edilmedi ve evim komple yanarak külle döndü" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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