Bitlis'te yem yüklü tır devrildi: 3 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yolda oluşan buzlanmadan dolayı yem yüklü tırın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tatvan çıkışındaki Sorgun Kışlası mevkiinde meydana geldi. Gece boyu devam eden yoğun kar yağışının neden olduğu kaygan zeminde kontrolden çıkan yem yüklü tır takla attı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilirken, buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları ve hızlarını yol şartlarına göre ayarlamaları uyarısı yapıldı. - BİTLİS