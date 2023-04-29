Bitlis'te yakıt dolu tır devrildi: 1 yaralı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Mutki ilçesinde yağıştan dolayı virajı alamayan ve kontrolden çıkan yakıt dolu tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Mutki ilçesinde yağıştan dolayı virajı alamayan ve kontrolden çıkan yakıt dolu tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, öğle saatlerinde Bitlis istikametinden Mutki istikametine giden A.C. idaresindeki 47 KV 757 plakalı yakıt yüklü tır, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda virajı alamayarak devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü, AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra ambulansla Mutki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şerit halinde sağlanan ulaşım, tırın bölgeden kaldırılmasından sonra çift şerit olarak tekrar trafiğe açıldı. - BİTLİS