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Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama

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Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 kişi tutuklandı. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 8 kişi tutukladı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "8 şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 8 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, muhtelif miktarda uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde, 1 adet tabanca ve 16 adet tabanca fişeği ele geçirildi" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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