Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kişi Tutuklandı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 8 kişi yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada; Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik planlı dosya kapsamında çalışması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bitlis merkezli 8 adrese yönelik özel harekat timleri destekli şafak vakti yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 8 şüpheli yakalanmış, yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Bahse konu şüpheli şahısların ikametlerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 178 gram metamfetamin maddesi, 113 gram bonzai maddesi, satışa hazır vaziyette 18 parça halinde metamfetamin maddesi, satışa hazır vaziyette 23 parça halinde bonzai maddesi, 8,70 gram bonzai ham maddesi, 218 kullanımlık sentetik kannobinoid maddesi, 1 adet tabanca ve 35 adet fişek ele geçirilmiştir. Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS