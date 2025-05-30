Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama
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Bitlis Emniyet Müdürlüğü, Tatvan'da düzenlediği operasyonla 888 gram sentetik kannobinoid ve 2,4 gram metamfetamin ele geçirdi. Operasyon sonucunda 6 kişi tutuklandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından Tatvan'da yapılan operasyonda kannobinoid ve metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 6 kişi de tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Bitlis ve Tatvan merkezli 4 adrese yönelik özel harekat timleri destekli eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyon neticesinde 888,48 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1476 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannobinoid maddesi ve 2,40 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2'si cezaevinde olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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