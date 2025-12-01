Haberler

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 50 Kapsül Metamfetamin Ele Geçirildi

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 50 Kapsül Metamfetamin Ele Geçirildi
Bitlis'te gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında yabancı uyruklu 2 şahıstan toplam 50 kapsül 385 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Toplamda 4 kişi gözaltına alınırken, 3'ü tutuklandı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te yakalanan yabancı uyruklu 2 şahsın mide ve bağırsaklarıyla üzerlerinde toplam 50 kapsül 385 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü iki ayrı titiz çalışmanın başarıyla sonuçlandırıldığını bildirdi. Açıklamada, "Tatvan'da durdurulan çekici üzerindeki araçta yapılan aramada; 734 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 şahıs gözaltına alındı. Yine Tatvan'da durdurulan bir otobüste yolcu olarak seyahat eden yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı. Tatvan Devlet Hastanesinde yapılan röntgen ve tomografi incelemelerinde, şahısların mide ile bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim tespit edildi. Yapılan tıbbi müdahale ile şahısların yuttuğu 14 kapsül ve üzerlerinden 36 kapsül olmak üzere toplam 50 kapsül 385 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Her iki olayda da uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan 4 şahıstan 3'ü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
