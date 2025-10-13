Haberler

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yürütülen uyuşturucu madde operasyonunda 5 kişi tutuklandı. Yapılan aramada toplam 778,15 gram metamfetamin ele geçirilirken, ayrıca 300 gram daha metamfetamin ve 80 adet ekstazi maddesi bulundu.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirilirken 5 kişi tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Tatvan ilçemizde durdurulan bir otobüste yolcu olarak seyahat eden yabancı uyruklu şahsın üst ve eşyalarında yapılan aramada 4 parça halinde toplam 778,15 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Ayrıca 300 gram metamfetamin maddesi ve 80 adet ekstazi maddesi yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı" denildi. - BİTLİS

