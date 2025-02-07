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Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 5 kilo 114 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi gözaltına alındı. Eşzamanlı olarak gerçekleştirilen aramalarda ek olarak 231 gram metamfetamin ve bir adet tabanca bulundu.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5 kilo 114 gram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği operasyonda 2 kişi yakalandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda takip edilen bir otomobilin yedek lastiğinin içinden 5 kilo 114 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmişti. Operasyonda gözaltına alınan sürücünün ifadeleri doğrultusunda Van'da 3 adrese yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan biri tutuklanırken, diğeri de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 231 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet tabanca ele geçirildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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