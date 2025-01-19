Üye Girişi
Haberler
Gazze'de ateşkes başladı

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes resmen başladı
Ateşkesin hemen ardından İsrail'den art arda endişe verici açıklamalar

Ateşkesin hemen ardından art arda endişe yaratan açıklamalar
Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı

Suriye'deki yeni yönetimden 3 ülkeyi küplere bindiren karar
Özel'in masasındaki ankette çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: Turpun büyüğü sandıkta

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Yabancı Uyruklu Tutuklandı

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Yabancı Uyruklu Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te yapılan operasyonda mide ve bağırsaklarında 91 paket uyuşturucu madde bulunan 3 yabancı uyruklu kişi tutuklandı. Şüpheliler, tıbbi müdahale sonrası yakalandı.

Bitlis'te mide ve bağırsaklarında toplam 91 paket uyuşturucu madde olduğu belirlenerek gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda Tatvan'da durdurulan bir otobüste yabancı uyruklu 3 yolcunun yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve Tatvan Devlet Hastanesine sevk edilen şüphelilerin röntgen ve tomografi görüntülerinde mide ile bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edilmiş, yapılan tıbbi müdahale ile şüphelilerin paketleyerek yuttuğu toplam 91 adet daralı ağırlığı 1 kilo 126 gram metamfetamin maddesine el konulmuştur. Şüpheliler, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ateşkesin hemen ardından art arda endişe yaratan açıklamalar
img

Sınırda dikkat çeken hareketlilik! Askeri konvoy böyle görüntülendi
img

"Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum" diyen Cübbeli'den olay sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek

"Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum" diyen Cübbeli'den olay sözler
Lüks siteye çöken şebeke 8 yıldır vatandaşları canından bezdirdi

İstanbul'da lüks siteye çöken şebeke vatandaşları canından bezdirdi
DNA raporu çıktı: Küçük Uzay, Hacı Sabancı'nın oğlu

4 yaşındaki Uzay'ın babası Hacı Sabancı mı? DNA incelemesi tamamlandı
Menzil Cemaati'ndeki kavga sokağa taştı: Ümmetin malını miras yaptınız

Menzil Cemaati'ndeki kavga sokak eylemlerine dönüştü
Ateşkesin ardından Gazze'ye yardım tırları girmeye başladı

Ateşkes sonrası dikkat çeken görüntü
Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor

Ezeli rakibe gidiyor!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.