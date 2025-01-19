Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Yabancı Uyruklu Tutuklandı

Bitlis'te mide ve bağırsaklarında toplam 91 paket uyuşturucu madde olduğu belirlenerek gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda Tatvan'da durdurulan bir otobüste yabancı uyruklu 3 yolcunun yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve Tatvan Devlet Hastanesine sevk edilen şüphelilerin röntgen ve tomografi görüntülerinde mide ile bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edilmiş, yapılan tıbbi müdahale ile şüphelilerin paketleyerek yuttuğu toplam 91 adet daralı ağırlığı 1 kilo 126 gram metamfetamin maddesine el konulmuştur. Şüpheliler, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS