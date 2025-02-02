Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyi ateş altında! Terör örgütü iyice köşeye sıkıştı
İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış

Cezaevinde intihar eden İlker Gönen ile ilgili çarpıcı detay
Pınar Gültekin davasında Yargıtay 'canavarca değil' dedi, müebbet kararını bozdu

Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı

Merve Özbey'in eşinin firarına yardım ettiği kişi bakın kim çıktı

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 3 kilogram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Bitlis'te aracın yakıt deposuna gizlenmiş halde 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tatvan'da durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, aracın yakıt deposuna gizlenmiş 5 pet şişe içerisinde toplam 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
img

Sedat Peker üniversite bitirdi! Okuduğu bölüm de bir hayli ilginç
img

Türkiye, o ülkenin parasını döviz listesinden çıkardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Samsun! AVM tuvaletine kredi kartıyla giriyorlar

Sonunda bu da oldu! Bir ilimizde tuvalete kredi kartıyla giriyorlar
Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı

Aslan bombayı patlattı! Dünyaca ünlü futbolcu ilk mesajı uçaktan verdi
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı

150 sanatçıya inceleme başlattı! Biri var ki milyonları gizlemiş
Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı
Bitcoin yorumcusundan milyonluk vurgun

Ünlü yorumcu canlı yayın açarak milyonluk vurgun yaptı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.