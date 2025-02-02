Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 3 kilogram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Bitlis'te aracın yakıt deposuna gizlenmiş halde 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tatvan'da durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, aracın yakıt deposuna gizlenmiş 5 pet şişe içerisinde toplam 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - BİTLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa