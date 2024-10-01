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Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo Kubar Esrar Ele Geçirildi

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo Kubar Esrar Ele Geçirildi
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma ekipleri, bir şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı ihbarı üzerine düzenledikleri operasyonda 3 kilo 960 gram kubar esrar ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Şahıs, tutuklandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda 3 kilo 960 gram kubar esrar ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Tatvan ilçesinde M.A. isimli şahsın uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı duyumu alınması üzerine ikametinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan adli arama faaliyetinde 3 kilo 960 gram kubar esrar maddesi ve ruhsatsız 1 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. Cumhuriyet başsavcılığınca şahıs hakkında adli işleme başlanmış olup şüpheli gözaltına alınmış, çıkarıldığı Tatvan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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