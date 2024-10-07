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Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo 100 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo 100 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde, polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 3 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi. İki şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yaptıkları aramada 3 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tatvan ilçemizde durdurulan bir araç içerisinde Narkotik köpeği Gill ile yapılan aramada 3 kilo 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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