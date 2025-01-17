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Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Bitlis ve Batman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda metamfetamin ve esrar maddeleri ele geçirildi.

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

BİTLİS - Bitlis ve Batman'da yürütülen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi de tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Özel Harekat Timleri destekli yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde; Tatvan ve Batman'da 2 şüpheli yakalanmış, yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Bahse konu şüpheli şahısların ikametlerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 28 gram metamfetamin maddesi, satışa hazır vaziyette 4 parça halinde metamfetamin maddesi, satışa hazır vaziyette 14 parça halinde esrar maddesi ele geçirilmiştir. Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - 3.Sayfa
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