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Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 310 Gram Metamfetamin ve 1,3 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi

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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Tatvan ilçesi yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde 2 kilo 310 gram metamfetamin ve 1,3 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 2 kilo 310 gram metamfetamin ve 1,3 gram kubar esrar ele geçirdi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan istihbari çalışma neticesinde Tatvan ilçesi yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan kontrolde, 1 şahsın üzerinden ve eşyalarının arasından 2 kilo 310 gram metamfetamin ve 1,3 gram kubar esrar ele geçirilmiştir. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konularak, şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bitlis Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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