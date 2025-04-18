Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı

Beşiktaş Belediyesi'ne operasyonda çok sayıda tutuklama
İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı

15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı belli oldu
DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil

Sırrı Süreyya Önder için bekleyiş sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi

Erdoğan'dan muhalefete sert çıkış: Hepsini fişlediler

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Emniyet Müdürlüğü, Ahlat ve Hizan ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenleyerek 2 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

BİTLİS - Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ahlat ve Hizan ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğünce Ahlat ve Tatvan Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışması yapılan planlı dosya kapsamında Bitlis merkezli Ahlat ve Hizan ilçeleri olmak üzere 3 adrese operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Özel harekat timleri destekli yapılan eş zamanlı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Ayrıca, dosya kapsamında 14 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheli şahısların ikametlerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 280 gram sentetik kannobinoid maddesi, 3 kilogram sıvı sentetik kannobinoid ham maddesi, 770 kullanımlık peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 17,39 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi" denildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.