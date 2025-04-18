Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

BİTLİS - Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ahlat ve Hizan ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğünce Ahlat ve Tatvan Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışması yapılan planlı dosya kapsamında Bitlis merkezli Ahlat ve Hizan ilçeleri olmak üzere 3 adrese operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Özel harekat timleri destekli yapılan eş zamanlı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Ayrıca, dosya kapsamında 14 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheli şahısların ikametlerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 280 gram sentetik kannobinoid maddesi, 3 kilogram sıvı sentetik kannobinoid ham maddesi, 770 kullanımlık peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 17,39 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi" denildi.