Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 13 Tutuklama

BİTLİS'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, gözaltına alınan 16 kişiden 13'ü tutuklandı.

Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına yönelik çalışma yaptı. Çalışmanın ardından kent merkezi ve ilçelerinde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 71,43 gram metamfetamin, 18,36 gram esrar, 2 ecstasy hap, 1 gram eroin, 3 tabanca, 2 tüfek, 25 fişek, 1 bıçak ve 1 hassas terazi ele geçirilirken, 16 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 kişiden 13'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.