Bitlis'te Uyuşturucu Madde Taşıyan 3 Kişi Tutuklandı

Midelerinde uyuşturucu madde çıkan 3 kişi tutuklandı

BİTLİS - Bitlis'te polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu şahsın midelerinde toplam 91 parça uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında elde edilen istihbarı bilgiler doğrultusunda, Tatvan'da durdurulan bir otobüs içerisinde yolcu olarak seyahat eden yabancı uyruklu 3 şahsın yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve Tatvan Devlet Hastanesine sevk edilen şüphelilerin röntgen ve tomografi görüntülerinde mide ile bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edilmiş, yapılan tıbbi müdahale ile şüphelilerin paketleyerek yuttuğu toplam 91 adet daralı ağırlığı 1 kilo 126 gram metamfetamin maddesine el konulmuştur. Şüpheliler, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.