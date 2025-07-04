Bitlis'te traktör devrildi: 1 yaralı

Bitlis'te traktör devrildi: 1 yaralı
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi yaralandı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen traktör, Göldüzü köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde traktör devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Göldüzü köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adilcevaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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