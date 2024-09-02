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Bitlis'te trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Adilcevaz-Erciş kara yolu üzerindeki Erikbağı köyü yakınlarında meydana geldi. Araç şarampole devrildi ve sürücü ağır yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Adilcevaz- Erciş kara yolu üzerindeki Erikbağı köyü yakınlarında meydana geldi. Abdullah Bozarslan'ın kullandığı 47 AAF 302 plakalı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, ağır yaralı durumda olan sürücü Abdullah Bozarslan'ı Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Bozarslan hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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