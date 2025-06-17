Bitlis'te Trafik Kazası: İki Yaralı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin takla attığı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen 42 AFC 596 plakalı otomobil, Sarıkum köyü çıkışında takla attı. İki kişinin yaralandığı olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa