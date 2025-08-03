Bitlis'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bitlis'te Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tatvan ilçesi Rahva bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, trafik ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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