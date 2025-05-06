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Bitlis'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bitlis'te Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bitlis'te trafik kazası: 4 yaralı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Adilcevaz-Erciş karayolu üzerinde bulunan Erikbağı köyü yakınlarında meydana geldi. E.U. yönetimindeki 72 DN 021 plakalı minibüs, A.G. idaresindeki 13 AAP 086 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada traktör sürücüsü A.G. ile minibüste yolcu olarak bulunan F.K., A.U. ve M.D.E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZCAN BEŞKARDEŞ - 3.Sayfa
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