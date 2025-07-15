Bitlis'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Bitlis'in Tatvan-Hizan karayolunda meydana gelen trafik kazasında, kontrolünü kaybeden araç savruldu. Kazada iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Bitlis'in Tatvan-Hizan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Tatvan-Hizan karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan araç savruldu. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan M.K. ve I.K. yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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