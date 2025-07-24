Bitlis'te Trafik Kazası: 14 Yaralı
Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde meydana gelen kazada, 6'sı çocuk olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı. İki aracın çarpıştığı kazada yaralılar hastanelere kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 6'sı çocuk 14 kişi yaralandı.
Kaza, Bitlis- Tatvan karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol çalışmaları sonucu trafiğin tek şerit olarak kullanıldığı mevkide iki araç çarpıştı. Kazada 6'sı çocuk 14 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Bitlis ve Tatvan Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Trafiğin bir müddet aksadığı yolda polisler önlemler alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa