Bitlis'te trafik kazası: 1 kişi yaralandı Bitlis'te meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Bitlis'te meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, merkeze bağlı Beşminare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı üzerinde bulunan Bitlis- Tatvan karayolunda meydana geldi. 47 NE 026 ile 21 BF 255 plakalı araçların çarpışması sonucu ismi öğrenilemeyen 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri bir müddet tek şerit halinde ulaşıma kapanan yol daha sonra kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. - BİTLİS İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tatvan Bitlis 3. Sayfa Haberler

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