Bitlis'te Tırın Refüje Çarpması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Bitlis'te olumsuz hava şartları nedeniyle virajı alamayan tırın refüje çarpması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis-Tatvan kara yolunda meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan tır, önce refüje daha sonra ise karşı şeride geçerek durabildi. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken trafiğe kapatılan yol ise tırın çekilmesinden sonra yeniden açıldı. - BİTLİS