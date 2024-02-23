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Bitlis'te Tırın Refüje Çarpması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

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Bitlis'te olumsuz hava şartları nedeniyle virajı alamayan tırın refüje çarpması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken trafiğe kapatılan yol ise tırın çekilmesinden sonra yeniden açıldı.

Bitlis'te olumsuz hava şartları nedeniyle virajı alamayan tırın refüje çarpması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis-Tatvan kara yolunda meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan tır, önce refüje daha sonra ise karşı şeride geçerek durabildi. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken trafiğe kapatılan yol ise tırın çekilmesinden sonra yeniden açıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bitlis Hava Durumu Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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