Bitlis'te Tırın Çarptığı Otomobilde 1 Ölü, 1 Yaralı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde emniyet şeridinde bekleyen otomobile tırın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Adilcevaz- Patnos karayolu üzerinde bulunan Kömürlü köyü mevkiinde meydana geldi. Adilcevaz'daki taziye ziyaretinden dönen Hanifi Yıldızcan yönetimdeki 06 ET 3389 plakalı otomobilin elektrik akşamında arıza meydana geldi. Yıldızcan, otomobilini emniyet şeridine park etti. Bekleme esnasında, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 70 metre sürüklenen otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü Hanifi Yıldızcan yararlandı, eşi Vahide Yıldızcan ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada sıkıştığı yerde hayatını kaybeden Vahide Yıldızcan'ın cenazesi ise AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Adilcevaz Onkoloji Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BİTLİS