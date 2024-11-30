Bitlis'te Tır Dorsesinde 24 Kaçak Göçmen Yakalandı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında bir tırın dorsesinde 24 kaçak göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Tatvan ilçe girişindeki yol kontrol noktasında durdurdukları tırın dorse kısmında arama yaptı. Yapılan arama neticesinde yurda kaçak yollardan giriş yaptıkları belirlenen 24 kaçak göçmen yakalandı. Bunlara organizatörlük yaptığı belirlenen 4 kişi de gözaltına alındı. Yakalanan kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 organizatör ise tutuklandı" denildi. - BİTLİS