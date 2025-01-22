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Bitlis'te Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Bitlis'te Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde meydana gelen kazada, virajı alamayan tır devrildi. Sürücü B.K. yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Bitlis'te virajı alamayan tır devrilirken, sürücüsü ise yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, bugün sabah saatlerinde Bitlis- Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Yenice köyü yakınlarında meydana geldi. Bitlis istikametine gelen B.K. isimli şahsın kullandığı tır, virajı alamayarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan B.K. isimli sürücü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası devrilen tır ise çekici yardımıyla kaldırıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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