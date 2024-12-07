Bitlis'te terör örgütüne yönelik operasyon

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Hizan'da Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Hizan ilçesi kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş operasyonunda, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarına ait sığınak ve barınma alanlarında çok miktarda yaşam, giyim malzemeleri ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Tespit edilen sığınak ise kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS