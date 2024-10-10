Bitlis'te terör örgütüne ait sığınakta çok sayıda malzeme ele geçirildi

Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda sığınak ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde merkez ilçe kırsalında icra edilen Şehit Güvenlik Korucusu Kubbettin Şimşek operasyonu sonucunda, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınak içerisinde 16 adet 12 kilogramlık 12 tüp, 1 adet 2 kilogramlık piknik tüpü, 3 adet akü, 2 ayakkabı, 1 adet sünger yatak, 1 adet 4'lü pil bloğu, 1 adet battaniye ve 1 adet sırt çantası ele geçirildi. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS